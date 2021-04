Unterhalb der Hörnlihütte, am Fusse des Matterhorns, ereignete sich über Ostern ein tödlicher Wanderunfall. Wie die Kapo Wallis am Dienstag mitteilte, stürzte ein 26-Jähriger am Karfreitag und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Mann war in einer Fünfergruppe im Gebiet «Hirli» unterwegs, kurz vor 17 Uhr rutschte der Mann auf einem Schneefeld aus und stürzte 300 Meter tief über Schnee und Felsen ins steile Gelände.