Zwei Männer greifen 27-Jährigen in Basel grundlos an

Ein 27-Jähriger wurde am Sonntag in der Elisabethenanlage in Basel attackiert und verletzt. Mit 20 Minuten spricht er darüber, womit er seit dem sinnlosen Angriff zu kämpfen hat.

«Zwei Personen haben am Sonntag in der Elisabethenanlage in Basel einen Mann angegriffen und verletzt», schreibt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. Es ist eine Meldung, wie sie regelmässig in den Postfächern von Redaktionen landen. Die Rede ist von «massiver Gewalteinwirkung». Das Motiv? Unbekannt. Immerhin: Die mutmasslichen Schläger konnten festgenommen werden – zwei Schweizer im Alter von 22 und 20 Jahren. Geraubt wurde nichts.