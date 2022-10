Bahnhof Basel: Mann (27) droht, Zugpassagiere zu erschiessen – Polizei nimmt ihn fest

Ein Mann bedrohte Menschen am Bahnhof und wurde in der Folge von vier Polizisten festgenommen.

Am Samstag kam es zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof Basel.

Am Bahnhof Basel kam es am Samstagmorgen zu einem grösseren Polizeieinsatz: «Wir wollten gerade zum Perron laufen, um den Zug nach Hamburg zu nehmen, da wurde uns der Weg von Polizisten versperrt», sagt News-Scout Simon G.* Der 18-Jährige sah in der Folge, wie rund 20 Polizisten zum Gleis liefen und vier davon einen Mann zu Boden drückten und festnahmen.