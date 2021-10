Tötungsdelikt in Netstal GL : Mann (27) erschiesst Frau (30) auf Parkplatz

In der Nacht auf Samstag, gegen 1 Uhr, wurde beim Bruggli in Netstal eine 30-jährige Frau tot in einem Auto aufgefunden.

Samstagnacht gegen 1 Uhr, wurde in Netstal eine 30-jährige Frau in einem Auto tot aufgefunden. «Nach ersten Erkenntnissen befanden sich ein Mann und eine Frau auf einem Parkplatz. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu mehreren Schussabgaben», schreibt die Kantonspolizei Glarus. «Dabei wurde die 30-jährige Frau im Auto tödlich getroffen.»

Der mutmassliche 27-jährige Täter habe sich der Polizei gestellt. «Er konnte vor Ort widerstandslos verhaftet werden», schreibt die Kapo. Die Polizei konnte die Waffe sicherstellen. Opfer und Täter haben tibetische Wurzeln. Hintergründe und Motiv des mutmasslichen Beziehungsdelikts werden durch die Staatsanwaltschaft Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei untersucht.

