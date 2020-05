Altstätten SG

Mann (27) gerät unter Lastwagen und stirbt

In Altstätten SG ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Fussgänger ist auf der Unfallstelle gestorben.

Am Montag, kurz nach 13.30 Uhr, hat sich in Altstätten SG ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Vier-Achser-Lastwagen mit Anhänger auf der Kiessernstrasse in Richtung Zentrum. Bei der Sportanlage Grüntal geriet ein 27-jähriger Fussgänger aus zur Zeit unbekannten Gründen unter die Lastwagenkombination.