Wattwil SG : Mann (27) im Zug mit Messer verletzt

Am Bahnhof Wattwil im Kanton St. Gallen griff ein 32-Jähriger einen 27-jährigen Mann mit einem Messer in einem stehenden Zug. Das Opfer musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

In einem sich im Bahnhof Wattwil SG befindenden Zug wurde am Freitagmittag ein 27-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen. Das schreibt die Kantonspolizei St. Galle in einer Mitteilung. Demnach wurde ein 32-jähriger Sudaner festgenommen, der verdächtigt wird, den Messerangriff verübt zu haben. Er konnte ganz in der Nähe des Perrons von der Polizei aufgegriffen werden.