Mann kauft 300 iPhones im Laden – dann wird er ausgeraubt

Der Apple Store in der New Yorker Fifth Avenue ist bekannt dafür, dass er 24 Stunden geöffnet hat.

Ein Mann hat im Apple Store in der New Yorker Fifth Avenue kürzlich 300 iPhones gekauft, um diese weiterzuverkaufen.

Montag, in New York, um 1.45 Uhr: Als er gerade 300 Exemplare des iPhone 13 im Apple Store gekauft hatte, verliess ein 27-Jähriger das Geschäft und wurde ausgeraubt. Der Apple Store auf der berühmten Fifth Avenue in New York hat den Ruf, dass er 24 Stunden geöffnet hat. Zu lesen ist der Fall auf der Website «Mac Rumors».