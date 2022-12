Basel: Mann (27) mit massiver Gewalt verletzt und beraubt

Der Raub geschah am frühen Montagmorgen in der Eisengasse. Die Täter flüchteten in Richtung Mittlere Rheinbrücke.

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in der Eisengasse in Basel einen Mann ausgeraubt und verletzt. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt, hatten die beiden Täter den Geschädigten gegen 4.45 Uhr angesprochen und hätten ihm dann mit «massiver Gewalteinwirkung» verletzt und den Rucksack geraubt. Danach seien die Täter in Richtung Mittlere Rheinbrücke geflüchtet.