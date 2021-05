Zürich HB - Mann (27) schubst Frau (40) vor einfahrenden Zug

Ein Mann stiess am Zürcher HB eine Frau vor einen einfahrenden Zug. (Symbolbild)

Am Freitagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr kam es am Zürcher Hauptbahnhof zu einer Attacke. Ein Eritreer schubste eine wartende Frau am Perron 4 vor den einfahrenden Zug. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Dank der schnellen Reaktion des Lokomotivführers, der sofort eine Notbremsung einleitete, wurde das Überfahren der Frau verhindert. Anwesende Reisende hoben die Frau aus dem Gleisbett. Sie wurde nur leicht verletzt, wie die ausgerückten Rettungskräfte feststellten.