Liftunfall in Spreitenbach AG

Mann (27) stürzt in Liftschacht – Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung

Im Juni kam es in Spreitenbach zu einem tragischen Vorfall. Ein 27-jähriger Mann stürzte vom 11. Stock in den Liftschacht und starb.

In Spreitenbach AG hat sich am 16. Juni 2020 ein tragischer Unfall ereignet. Ein Mann war in einem Liftschacht tödlich verunglückt. Beim Opfer handelt es sich um den 27-jährigen N. N.* «Der junge Mann kam aus seiner WG im elften Stock und hat offenbar nicht bemerkt, dass der Lift wieder einmal kaputt war. Als er die Tür des Lifts öffnete und hineintrat, stürzte er in den Tod», sagte ein Nachbar damals zu 20 Minuten.