St. Gallen - Mann (27) wacht aus Narkose auf und randaliert

Igis GR, 05.05.2021: Am Dienstagnachmittag ist es in Igis GR zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 72-jährige E-Bike-Fahrerin war auf der Hauptstrasse H3 in Richtung Landquart unterwegs und bog in Igis in den Castaletweg ab. Dort stürzte die Frau und kollidierte mit einem 16-jährigen Motorradlenker, der in Richtung Zizers fuhr. Trotz sofortige r Reanimationsversuche starb die schwerverletzte Fahrradfahrerin noch auf der Unfallstelle.