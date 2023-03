Stealthing: Mann von Vergewaltigungsvorwurf freigesprochen

1 / 2 In den Niederlanden hat ein Gericht einen Mann vom Vergewaltigungsvorwurf freigesprochen, nachdem dieser beim Sex heimlich sein Kondom entfernt hatte. 20min/Celia Nogler Wie das Bundesgericht in einem Fall in der Schweiz 2019 mitteilte, könne «Stealthing» unter dem geltenden Recht auch hierzulande nicht als «Schändung» bestraft werden. Getty Images/iStockphoto

Darum gehts In den Niederlanden hat ein Gericht einen 28-Jährigen zu drei Monaten auf Bewährung verurteilt.

Der Mann hatte beim Geschlechtsverkehr heimlich das Kondom entfernt.

Die Anklage warf dem Mann Vergewaltigung vor, von diesem Vorwurf wurde er allerdings freigesprochen.

Zum ersten Mal ist in den Niederlanden ein Mann verurteilt worden, weil er während des Geschlechtsverkehrs mit einer Frau heimlich das Kondom entfernt hatte. Der 28-Jährige erhielt am Dienstag eine Bewährungsstrafe von drei Monaten, wie ein Gericht in Dordrecht mitteilte. Vom Vorwurf der Vergewaltigung sprach es den Mann aber frei.

Es ist in dem Land der erste Fall des sogenannten «Stealthing» vom englischen Wort stealth, das Heimlichtuerei bedeutet. Wenn ein Sexualpartner das Kondom heimlich entfernt oder beschädigt, ohne Einwilligung des anderen, kann das als Missbrauch bewertet werden.

Täter setzte Partnerin einem Risiko aus

Der Mann hatte im Sommer 2021 mit einer Frau verabredet, beim Sex ein Kondom zu benutzen. Doch im Bett hatte er das Kondom heimlich wieder entfernt. Das Gericht legte dem Mann zur Last, dass er die Frau dem Risiko ausgesetzt habe, sich mit einer Geschlechtskrankheit zu infizieren oder ungewollt schwanger zu werden. In einem anderen Fall in den Niederlanden wurde ein Mann dagegen aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

In der Schweiz gab es in der Vergangenheit ähnliche Fälle, bei denen Personen in «Stealthing»-Fällen wegen Schändung angezeigt, von verschiedenen Gerichten aber vom Vorwurf freigesprochen wurden.

Das ist die «Stealthing»-Rechtslage in der Schweiz In einem Fall aus dem Jahr 2019 wurde ein Mann, der ebenfalls heimlich das Kondom während dem Sex entfernte, vom Zürcher Obergericht vom Vorwurf der Schändung freigesprochen. In einem zweiten Fall wurde der angeschuldigte Mann vom Kantonsgericht des Kantons Basel-Landschaft 2019 vom Vorwurf der Schändung ebenfalls freigesprochen. Das Bundesgericht wies die Beschwerden der kantonalen Staatsanwaltschaften ab, soweit sich diese gegen den Freispruch vom Vorwurf der Schändung richteten. Das Strafgesetzbuch definiert Schändung im Artikel 191 wie folgt: Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. Wie es im Bundesgerichtsentscheid weiter hiess, spreche die laufende Revision des Sexualstrafrechts ebenfalls dagegen, «Stealthing» unter geltendem Recht als Schändung zu beurteilen.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

