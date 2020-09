Region Nordbünden, 29.09.2020: Ein 28-jähriger Mann wird verdächtigt in der Region Nordbünden 37 Vermögensdelikte zwischen Januar und Juni 2020 begangen zu haben. Dies teilte die Kapo GR in einer Medienmitteilung mit. Bei den Straftaten erbeutete der Verdächtige über 50’000 Franken und richtete einen Sachschaden von 20’000 Franken an. (Symbolbild Kapo GR)