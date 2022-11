Kreuzfahrtpassagier nach 15 Stunden im Meer gerettet

Der 28-jährige Mann war am Mittwochabend mit seiner Schwester in einer Bar auf dem Schiff Carnival Valor gewesen, kehrte aber nicht zurück, nachdem er die Toilette verlassen hatte. Mehrere Rettungskräfte suchten das Gebiet ab, und der Mann wurde schliesslich am Donnerstagabend rund 30 Kilometer vor der Küste von Louisiana in den USA gesichtet. Sein Zustand soll stabil sein.



Leutnant Seth Gross von der US-Küstenwache sagte, der Mann könnte mehr als 15 Stunden im Wasser gewesen sein. Dies sei «die absolut längste Zeit», von der er je gehört habe. Er bezeichnet die Rettung als ein «Thanksgiving-Wunder».