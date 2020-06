Langwies GR

Mann (28) flüchtet vor Polizei und kullert 150 Meter den Hang hinunter

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Freitag in Arosa ein Auto mit entwendetem Kontrollschild festgestellt. Der Lenker entzog sich der Kontrolle durch die Polizei und stürzte einen Abhang hinunter.

Der Vorfall ereignete sich in Langwies GR.

Die Kantonspolizei hat am Freitagmorgen in Arosa ein Auto mit gestohlenen Nummernschildern entdeckt. Der Lenker reagierte nicht auf Stoppsignale. Die Polizei verfolgte ihn. Bei einer Baustelle in Langwies stoppte der Verfolgte und sprang über eine Stützmauer.