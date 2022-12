28-Jähriger in Bière VD erstochen – Täter (55) gefasst

Die Tat ereignete sich in der Waadtländer Gemeinde Bière in der Nähe des Genfersees.

In Bière im Kanton Waadt wurde am Sonntag ein 28-jähriger Mann niedergestochen.

In Bière im Kanton Waadt ist am Sonntag ein Mann erstochen worden.

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr hat die Waadtländer Polizei in Bière ein Mann leblos auf der Strasse aufgefunden. Gemäss dem Anrufer, der die Polizei informierte, hatte das Opfer viel Blut verloren. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten das Opfer nicht wiederbeleben.

Der 28-jährige kosovarische Staatsangehörige, der keinen bekannten Wohnsitz in der Schweiz hatte, starb noch am Tatort an den Folgen einer Stichverletzung im Brustbereich.