Mann (29) in Rhein vermisst – Polizei stellt Suche ein

Mehrere Boote und ein Helikopter der Rega waren an der Suche beteiligt.

In Rietheim wird ein Mann (29) im Rhein vermisst.

Gross angelegte Suchaktion am Rhein bei Koblenz am Sonntag: Die Polizei, Feuerwehr, Sanität und Rega waren zusammen auf der Suche nach einem Mann, der als vermisst gemeldet wurde. Die Kantonspolizei bestätigte den Einsatz: «Kurz nach 13.30 Uhr erhielten wir eine Meldung. Danach haben wir gleich eine Suchaktion in die Wege geleitet», sagt der Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, Marco Roduner.