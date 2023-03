Wetzikon ZH: Mann (29) sticht auf offener Strasse auf Frau (38) ein

Die 38-jährige Schweizerin wurde mit Stichverletzungen in ein Spital gebracht.

Wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt, ging am Dienstag kurz nach 21 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass sich in Wetzikon ZH auf offener Strasse eine Frau und ein Mann heftig streiten würden.