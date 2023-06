Alterswil FR: Mann (29) stürzt bei Velotour hundert Meter in die Tiefe 

Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Ruine Obermaggenberg.

Am Freitagabend unternahmen drei Personen eine Fahrradtour in Alterswil im Gebiet Obermaggenberg. Dabei ist ein Mann (29) tödlich verunglückt, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung schreibt.