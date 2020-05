Mann (29) von Fräsblatt erfasst und schwer verletzt

Richterswil

Am Dienstag kurz nach 8 Uhr war ein Arbeiter in Richterswil im Kanton Zürich mit dem Entfernen eines Baumstrunks mittels einer Wurzelstockfräse beschäftigt. Während der Bedienung der Maschine wurde der Mann aus bislang unbekannten Gründen vom Fräsblatt erfasst. Wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte, zog sich der 29-Jährige schwere Beinverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam und einen Notarzt wurde der Mann mit einem Helikopter ins Spital gebracht.