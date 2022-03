Cham ZG – Mann (29) will Laptop verkaufen und wird von zwei Männern verprügelt

Die Täter gingen nach dem Vorfall am Mittwochabend in Richtung Schellenmattstrasse davon.

Käufer und Verkäufer trafen sich am Bahnhof Cham.

Auf einer Online-Plattform hatte ein Mann (29) seinen Laptop zum Verkauf ausgeschrieben. Ein Unbekannter Mann kontaktierte den Verkäufer. Weil der vermeintliche Käufer das Gerät begutachten wollte, vereinbarte der Verkäufer mit ihm ein Treffen am Mittwochabend beim Bahnhof in Cham.

«Beim Bahnhof Cham, in einem Wartehäuschen auf einem Perron, zeigte und erklärte der Verkäufer kurz vor 22.15 Uhr dem Interessenten, der mit einem Kollegen gekommen war, den Laptop», heisst es in der Mitteilung der Zuger Polizei. Einer der Männer entriss dem Verkäufer das Gerät und die beiden rannten über die Gleise davon.

Das wollte der Verkäufer nicht hinnehmen: Er rannte den beiden nach. Beim Busbahnhof kam es zu einem Gerangel. «Dabei wurde der 29-Jährige mit mehreren Faustschlägen und Fusstritten traktiert. Mit Prellungen und Schürfungen im Gesicht, Rücken, Hüftbereich und an den Händen musste er anschliessend zur Kontrolle ins Spital eingeliefert werden», so die Polizei. Die beiden Männer gingen danach in Richtung Schellenmattstrasse davon.