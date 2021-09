Winterthur - Mann (30) schlägt grundlos im Zug auf Rollstuhlfahrer ein

Polizistinnen und Polizisten konnten beim Halt in Winterthur den Verletzten der Rettungssanität übergeben und den mutmasslichen Angreifer verhaften.

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, hielt sich ein 63-jähriger Rollstuhlfahrer am Montag im Intercity von St. Gallen in einem der hinteren Wagen auf der Plattform der ersten Klasse auf. Kurz vor Winterthur ging gegen 13.45 Uhr ein 30-jähriger Türke auf den Schweizer zu und schlug grundlos auf ihn ein. Dabei erlitt der Rollstuhlfahrer Verletzungen im Gesicht.