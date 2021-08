Taxifahrer getötet - Mann (30) soll wegen vorsätzlicher Tötung 13 Jahre hinter Gitter

Der Fall sorgte in der Stadt Luzern für Aufsehen. Im März 2020 ist im Gebiet Sedel in Luzern ein Taxichauffeur tot aufgefunden worden. Der 51-jährige Russe war damals mit dem Taxi gegen einen Baum geprallt. Die Rettungskräfte konnten bei ihm nur noch den Tod feststellen. Weil der Mann auch Stich- und Schnittverletzungen aufwies, ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Nur wenige Tage später wurden drei Männer im Zusammenhang mit dem der Bluttat festgenommen .

Nun hat die Luzerner Staatsanwaltschaft die Untersuchungen gegen die drei Männer abgeschlossen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. «Es zeigte sich, dass die drei Männer im Voraus planten, einen Taxifahrer zu überfallen, um an Bargeld für Drogen zu gelangen», heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Ein 30-Jähriger soll die geplante Tat ausgeführt haben. Die beiden anderen Männer sollen in unterschiedlicher Weise an der Tat beteiligt gewesen sein, heisst es weiter.