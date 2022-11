Kanton Graubünden: Serien-Einbrecher verhaftet

Von Ende August bis Ende September 2022 wurden in Chur und Umgebung mehrere Diebstähle begangen. Die Kantonspolizei Graubünden konnte in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft einen verdächtigen 30-jährigen Schweizer ermitteln.

Dem Mann können in Chur, Domat Ems und Felsberg insgesamt 53 Delikte nachgewiesen werden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Bei den mehrheitlich in Chur verübten Straftaten handelt es sich um Einschleich- und Einbruchdiebstähle, Fahrzeug-Aufbrüche sowie weitere Vermögensdelikte. Dabei erbeutete der Mann Bargeld, Elektronikgeräte sowie Kreditkarten.