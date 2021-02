Beim Marktplatz Bohl in St. Gallen wurden Passanten von einem Mann belästigt.

Am Mittwochnachmittag meldeten Passanten der Polizei, dass sie von einem Mann belästigt worden seien. «Er habe nach Geld gefragt und nach der Verneinung angefangen, wild herumzuschreien sowie mit einem Messer herumzufuchteln», teilt die Stadtpolizei am Donnerstag in einer Medienmitteilung mit. Die Polizei rückte aus und führte beim 31-Jährigen eine Personenkontrolle durch, wobei ein Küchenmesser und etwas Marihuana durch die Beamten gefunden wurden.