Rotkreuz: Mann driftet betrunken in Kreisel

Alle Aufmerksamkeit hat am Mittwoch ein Autofahrer in Rotkreuz auf sich gezogen: Er liess auf der Buonaserstrasse im Bereich des Bahnhofs den Motor seines Autos aufheulen und die Räder durchdrehen. Schliesslich driftete er mehrfach um den dortigen Kreisel und fuhr anschliessend in Richtung Dorfzentrum davon.