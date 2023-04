Kerzers: Mann erstochen – Video zeigt Polizeieinsatz

In Kerzers FR starb am Mittwoch ein Mann durch eine Messerattacke. Zwei Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Ein Video zeigt die Einsatzkräfte nach der Tat.

Nach einer Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in Kerzers FR wurde ein Mann tot aufgefunden. Ein Video zeigt den Polizeieinsatz nach der Tat. Privat

Darum gehts Ein Streit führte am Mittwochnachmittag zu einem Todesopfer.

Nach der Tat wurden zwei Männer in Untersuchungshaft genommen.

Verschiedene Anwohnende haben den Polizeieinsatz mitverfolgt.

Die Polizei sei bis am späten Abend noch vor Ort gewesen.

Am Mittwochnachmittag eskalierte in Kerzers FR ein Streit zwischen drei Männern. Dabei wurde ein Mann (31) getötet, ein Mann (44) schwer verletzt und ein Mann (28) leicht verletzt. Der 28-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt. Mittlerweile befinden sich beide Überlebenden der Auseinandersetzung in Untersuchungshaft. Bei der mutmasslichen Tatwaffe handle es sich um ein Messer, bestätigt die Kapo gegenüber 20 Minuten.

Am Donnerstag war vor dem Tatort noch ein ziviles Polizeiauto zu sehen, wie ein 20-Minuten-Reporter vor Ort berichtet. Verschiedene Anwohnerinnen und Anwohner haben den Polizeieinsatz im östlichen Ortsteil miterlebt. «Es waren vier bis fünf Polizeiautos da, dazu noch die Ambulanz und ein Helikopter der Rega», sagt ein Augenzeuge zu 20 Minuten.

Zwei Männer in Handschellen aus dem Haus gebracht

«Der Weg zum Haus war abgesperrt. Dann habe ich gesehen, wie sie einen Mann in Handschellen abführten und mit einem Zivilauto wegfuhren», sagt der Augenzeuge. Danach sei ein Mann auf einer Trage aus dem Haus gebracht und mit dem Helikopter weggeflogen worden. Zum Schluss habe man einen weiteren Mann in Handschellen aus dem Haus gebracht und abgeführt.

Die Tat ereignete sich am Nachmittag, die Polizei sei aber bis am Abend noch vor Ort gewesen und habe Dinge aus dem Haus getragen. «Es macht uns sehr betroffen, dass bei uns in der Nachbarschaft so etwas passiert ist», sagt er.

«So etwas kennt man in Kerzers nicht», sagt eine weitere Anwohnerin. «Ich habe zwar auch schon Polizeieinsätze mitbekommen, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.» Bis spät am Abend sei noch eine Polizeipatrouille vor der Haustür gestanden und habe Personen kontrolliert, die das Haus betreten wollten.

1 / 6 Der Zugang zum Haus war am Mittwoch abgesperrt. Privat Im Einsatz waren unter anderem Polizei, Feuerwehr und Rega. Privat Verschiedene Anwohnerinnen und Anwohner haben den Polizeieinsatz im östlichen Ortsteil miterlebt. Privat

«Ich habe schlecht geschlafen»

«Mein Freund war draussen, um zu telefonieren», sagt eine Frau, die in der Nähe wohnt. «Anschliessend rief er mir zu, dass ich nach unten kommen soll. Als ich unten war, sah ich die Polizei und die Ambulanz, alles war abgesperrt.»

«Ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen», sagt sie. «Das beschäftigt einen schon. Man kann froh sein, wenn man den Frieden hat. Es ist traurig, dass so etwas passieren musste.»

Derzeit kursieren in Kerzers verschiedene Gerüchte, weswegen es zur tödlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Es soll sich dabei um einen Streit handeln, der etwas mit einer Beziehung oder mit Schulden zu tun habe. Der Mann, der noch am Tatort festgenommen wurde, soll in der Nähe des Tatortes wohnen.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb