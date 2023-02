yMann (31) versteckt Drogen im eigenen Körper

Am Montag, den 6. Februar, fiel ein 31-jähriger Nigerianer Fahndern der Kantonspolizei St. Gallen auf. Sie unterzogen ihn im Krontal in St. Gallen einer Personenkontrolle. Dabei hegten sie den Verdacht , dass dieser Drogen im Körper versteckt haben könnte. Schliesslich gingen sie mit dem Mann zu einer Untersuchung ins Kantonsspital St. Gallen.

Über ein Kilogramm Drogen

Diese bestanden aus rund einem Kilogramm Heroin und 100 Gramm Kokain. Die Drogen haben einen Verkaufswert von über 30'000 Franken. Der in Italien wohnhafte Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft führt zusammen mit der Kantonspolizei St. Gallen die weiteren Ermittlungen.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kapo SG, erklärt, wie die Fahnder auf solche Personen aufmerksam werden: «Sie haben viel Erfahrung und sehen die Leute kritischer an. Das ist die Berufsroutine, die sich dabei zeigt. Oftmals kann es täuschen, aber oft liegt man damit, wie in diesem Fall, völlig richtig», sagt er. Wie der Nigerianer von Italien in die Schweiz gekommen ist, ist unklar. «Er könnte mit dem Zug gereist sein», so Krüsi.