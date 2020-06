St. Gallen

Mann (32) pöbelt gegen drei Polizisten, bis er in Zelle gesteckt wird

Bei einer Polizeikontrolle hat ein 32-Jähriger alkoholisiert zwei Polizistinnen und einen Polizisten beschimpft und angegriffen. Er wurde in Gewahrsam genommen und wegen seinem Verhalten angezeigt.

Am Mittwochmorgen wurde die Stadtpolizei St. Gallen um 3.45 Uhr wegen eines schlafenden Mannes in der Unterführung zum Bahnhof Winkeln gerufen. Zwei Polizistinnen und ein Polizist rückten aus. Bei der Personenkontrolle stiess der 32-jährige Mann eine Polizistin in den Brustbereich, um sich gegen die Kontrolle zu wehren, teilt die Stadtpolizei St. Gallen mit. Da der Mann um sich schlug, musste er in Handschellen gelegt werden. Dabei beschimpfte er die Polizisten und drohte ihnen.