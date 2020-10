Am Freitag ereignete sich in Reiden LU ein tödlicher Arbeitsunfall.

In Reiden LU ist es am Freitag zu einem Arbeitsunfall mit Todesfolge gekommen.

Am Freitag kurz nach 13.15 Uhr wurde der Luzerner Polizei ein Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Reiden LU gemeldet. Laut Polizeiangaben war ein 32-jähriger Kosovare ohne Schutzmaske in einen leeren Flüssigkeitstank gestiegen, um Reinigungsarbeiten durchzuführen. Nach kurzer Zeit wurde er laut Medienmitteilung bewusstlos. Ein zweiter Mann, ein 31-jähriger Schweizer, begab sich – ebenfalls ohne Schutzmaske – in den Tank, um Hilfe zu leisten. Auch er wurde bewusstlos.