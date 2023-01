Thun: Mann gab Mädchen Wein, Bier und Vibrator

Das Thuner Regionalgericht hat einen 33-jährigen Mann wegen mehrfach begangener sexueller Handlungen mit Minderjährigen schuldig gesprochen. Der Ostschweizer hatte in den Jahren 2020 und 2021 mit drei Mädchen sexuellen Kontakt, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Mit dem jüngsten Opfer, das beim Tatzeitpunkt 13 Jahre alt war, steht er laut eigenen Angaben nach wie vor in Kontakt. Am Vortag der Verhandlung verabredeten sich die beiden sogar in Thun . Mit einem anderen Mädchen traf sich der Mann zu Beginn des Jahres nach langer Pause wieder.

In einigen Punkten sprach das Gericht den Mann auch frei. So gebe es keine eindeutigen Beweise, dass er mit einem der Mädchen schon vor dessen 16. Geburtstag Geschlechtsverkehr gehabt und es für sexuelle Handlungen bezahlt habe. Seine Geschenke an das Mädchen – Wein, Bier und ein Vibrator – seien nicht die Ursache für die Treffen gewesen, so die Gerichtspräsidentin: «Bei der Befragung gab das Mädchen an, dass es Sie getroffen hat, weil es Sie gern hatte.»