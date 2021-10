Zürich-Witikon – Mann (33) gibt nach Streit mehrere Schüsse ab und wird festgenommen

In Zürich-Witikon wurden am Samstagmorgen mehrere Schüsse gemeldet.

Im Zürcher Kreis 7 wurden am Samstagmorgen mehrere Schüsse gemeldet. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, kam es kurz nach 07.30 Uhr in einer Liegenschaft in Zürich-Witikon zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Daraufhin sei der Mann nach draussen gegangen und habe gemäss ersten Abklärungen und Hinweisen von Auskunftspersonen mehrere Schüsse mit einer unbekannten Waffe abgegeben.