Westschweiz : Mann (34) betrügt über 30 Geschäfte – Schaden von 240’000 Franken

Zwischen Dezember 2020 und Februar 2022 hat ein Freiburger über 30 Geschäfte betrogen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Betroffene mehrere Bestellungen und Einkäufe in Geschäften tätigte, wobei er falsche Angaben zu seiner persönlichen Situation machte und so die Möglichkeit hatte, seine Einkäufe auf Rechnung zu bezahlen. Manchmal leistete er eine Anzahlung, bevor er die Ware in Empfang nahm, und beglich den geschuldeten Restbetrag nicht. Er liess sich die Ware auch über Bekannte liefern, an welche die Rechnungen ohne deren Wissen adressiert wurde. Ein Teil der Ware wurde direkt oder über Online-Verkaufsplattformen an Privatpersonen weiterverkauft. Der mutmassliche Täter wurde vom zuständigen Staatsanwalt für die Dauer von zwei Monaten in Untersuchungshaft genommen. Es stellte sich auch heraus, dass er manchmal in Komplizenschaft mit seiner 42-jährigen Ehefrau handelte.