Widnau: Mann (34) klaut wie eine Elster

Vor allem Schmuck gestohlen

Nach intensiven Vorermittlungen Anfang April wurde ein 34-jähriger Rumäne festgenommen. Ihm werden mehrfache Einbrüche sowie Einschleiche- und Einsteigediebstähle zur Last gelegt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen beging der 34-Jährige die Delikte jeweils alleine. Er war dabei gemäss eigenen Angaben vorwiegend in der Nacht unterwegs, wählte die Objekte zufällig aus und beging dort Einbrüche, Einschleiche- oder Einsteigediebstähle. Diese beging er bevorzugt durch schräg gestellte Fenster oder über unverschlossene Türen von Garagen.

Hast du einen Gegenstand wiedererkannt?

Bei einer Hausdurchsuchung in der Unterkunft des Beschuldigten konnte diverses Diebesgut, vorwiegend in Form von Schmuck, sichergestellt werden. Es scheint, dass es der Mann wie eine Elster auf alles abgesehen hat, das glänzt. Unter dem Diebesgut befinden sich viele glänzende Ketten und Anhänger. Gewisse Objekte konnten noch niemanden zugewiesen werden. Personen, die in der Bildstrecke ihr Eigentum erkennen, können sich auf der Seite der Kantonspolizei St. Gallen über das weitere Vorgehen informieren, um ihre Gegenstände zurückzuerhalten.