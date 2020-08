vor 1h

Reuss bei Buchrain LU

Mann (34) nach Unfall mit Gummiboot verstorben

Am 1. August wurde ein 34-Jähriger bewusstlos am Ufer der Reuss gefunden. Er fiel zuvor aus einem Gummiboot ins Wasser. Später ist er an den Folgen des Unfalls verstorben.

von Martin Messmer

Hier in der Reuss bei Buchrain LU passierte der Unfall mit einem Gummiboot. Google Maps

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Reuss bei Buchrain LU: Zwei Männer aus Eritrea waren mit einem Gummiboot von Luzern flussabwärts unterwegs. Kurz vor Buchrain fiel einer der beiden Männer ins Wasser und wurde abgetrieben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Später konnte der 34-jährige Mann bewusstlos im Uferbereich aufgefunden werden. Von Passanten wurde er umgehend betreut und dann vom Rettungsdienst 144 in einem kritschen Zustand in das Spital gebracht. Am Montag ist der Mann jedoch gestorben.