Dietikon ZH: Raser kassiert Landesverweis

Der türkische Staatsangehörige muss nun für 3,5 Jahre ins Gefängnis und darf für sechs Jahre nicht mehr in die Schweiz.

Sein Verteidiger begründet die Raserfahrt damit, dass sein Mandant «Angst vor seiner Frau» gehabt habe, weil er ohne ihr Wissen in den Ausgang ging.

Auf dem vielbefahrenen Zürcher Nordring ist es Anfang Dezember 2021 zu einem Verkehrsunfall im Gubrist-Tunnel gekommen. Ein Personenwagen ist gegen 4.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in ein anderes Auto gefahren – einen Ford Fiesta, in dem drei Frauen sassen. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Eine Passagierin im angefahrenen Fahrzeug wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Auch die weiteren beiden Frauen im Ford Fiesta zogen sich Verletzungen zu. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt und konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen.