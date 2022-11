Bulle FR : Mann (35) baut mit geklautem Lieferwagen ein Dutzend Unfälle

Ein Mann entwendete am Dienstagmorgen einen Lieferwagen aus einer Gewerbegarage und beging in Bulle und Vuadens ein Dutzend Verkehrsunfälle. Er wurde festgenommen.

Der Freiburger Kantonspolizei wurde am frühen Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall an der Rue du Stade in Bulle gemeldet. Der Verursacher hatte mit seinem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug in Bulle und Vuadens letztlich ein Dutzend Verkehrsunfälle mit Sachschäden verursacht hatte, schreibt die Kantonspolizei.