Biel BE : Mann (35) mit Messer schwer verletzt

In Biel hat am frühen Sonntagmorgen ein Mann bei einer Auseinandersetzung eine Stichverletzung erlitten. Er wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

In Biel BE wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt.

In Biel BE ist am Sonntag ein Mann (35) mit einem Messer schwer verletzt worden. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Eine Patrouille habe den verletzten um 04:40 Uhr in der Nähe des Parkplatz Gurzelen vorgefunden und erste Hilfe geleistet. Der Verletzte sei mit der Ambulanz ins Spital eingeliefert worden.