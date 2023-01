Unverschämter Partygast: Mann (35) nennt Polizisten «Sitzpisser» und will sie mit 100er-Nötli bestechen

Sie brachten den Betrunkenen daraufhin auf die Polizeiwache am Waisenhausplatz.

An der letzten BEA wurde ein Besucher gegenüber zwei Polizisten ausfällig.

An der letztjährigen BEA beschimpfte ein stark alkoholisierter Mann zwei Polizisten.

Wenn am Freitag- und Samstagabend die Verkaufsstände der BEA schliessen, verwandelt sich das Messegelände auf 150’000 Metern jeweils in eine einzige Festhütte. Die Bars und Restaurants füllen sich, der Alkohol fliesst in Strömen – und manche trinken mehr, als ihnen guttut.