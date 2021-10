Psychisch gestörter Täter : Mann (35) sticht in Wien wahllos auf Passanten ein und verletzt 4 Menschen

Ein 35-Jähriger hat bei einem Imbiss-Lokal in Wien-Brigittenau mehrere Menschen attackiert. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz nach der Tat dank mutigen Passanten festnehmen.

Am frühen Dienstagnachmittag griff ein 35-jähriger Mann vor einem Imbiss in Wien mehrere Menschen mit einem Messer an.

Amok-Alarm mitten in Wien: Gegen 14 Uhr griff ein Mann in der Klosterneuburgerstrasse in Wien-Brigittenau mehrere Menschen an. Am österreichischen Nationalfeiertag packte ein 35-jähriger Mann in einem Imbiss-Lokal ein Messer, woraufhin die Gäste flüchteten. Der Mann stürmte ihnen hinterher und stach im Bereich der Othmargasse und der Klosterneuburger Strasse wahllos auf mehrere Personen ein. Die Opfer, zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 48 bis 64 Jahren, wurden laut Polizei verletzt.