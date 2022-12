Literally Waffe bei Wish bestellt – Busse kassiert

Ein Slowake (36) aus der Umgebung St. Gallen hat im September auf Wish.com eine Schleuder mit dazugehöriger Armstütze bestellt . Die Einfuhr solcher Waffen in die Schweiz ist verboten. Mitte November wurde das Paket an der Zollstelle in Zürich-Mülligen durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die für den Import nötige Bewilligung fehlt.

Der 36-Jährige hätte die Schleuder inklusive Zubehör nur mit einer entsprechenden Einfuhr- respektive Ausnahmebewilligung in die Schweiz einführen dürfen, heisst es im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft. Die Bewilligung fehlte. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft den Mann wegen Übertretung des Waffengesetzes verurteilt. Er muss nun eine Busse von 300 Franken bezahlen. «Bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von drei Tagen», steht im Strafbefehl. Zur Busse hinzukommen Gebühren und Auslagen von 350 Franken, sodass der Mann total 650 Franken an die Staatskasse überweisen muss. Die Waffe von Wish wird der 36-Jährige nicht mehr erhalten: Sie wird eingezogen und vernichtet.