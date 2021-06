Winterthur - Mann (36) erscheint verkabelt an Theorieprüfung – und fliegt auf

Diese Ausrüstung hatte ein 36-jähriger Mann an der Theorieprüfung dabei.

Wer den Führerausweis haben will, muss zuerst eine Theorieprüfung ablegen. Dafür braucht es zumindest etwas Vorbereitung – es gilt die Verkehrsregeln zu büffeln. Ein 36-jähriger Türke wählte einen anderen Weg. Er ging am Freitag verkabelt zur Theorieprüfung, wie die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag mitteilt.