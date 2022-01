Exhibitionismus – Mann (36) erschreckt Prostituierte mit seinem Penis

An einem Sonntag im Frühling 2021 traf sich ein Mann wie abgemacht mit einer Escort-Dame (33) vor einem H&M-Kleiderladen in der Ostschweiz. Danach gingen sie zusammen in dessen Wohnung, wo es zu einvernehmlichem Oralverkehr kam, wie es im Strafbefehl der Staatsanwaltschaft St. Gallen heisst. Was danach geschah, war nicht mehr im Bereich der Abmachung zwischen der 33-jährigen Frau und ihrem Kunden.