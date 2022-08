Gleichzeitig mit Affenpockenvirus, Covid-19 und HIV infiziert

Der Patient, ein 36-jähriger Italiener, entwickelte Fieber, Halsschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und eine Entzündung in der Leistengegend etwa neun Tage nach der Rückkehr von einer fünftägigen Reise nach Spanien, auf der er ungeschützten Sex mit Männern hatte.



Der Mann sei drei Tage nach Auftreten der Symptome positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie aus einem im «Journal of Infection» veröffentlichten Fallbericht hervorgeht. Nur wenige Stunden nach dem positiven Coronavirus-Test sei auf seinem linken Arm ein Ausschlag aufgetreten. Wenige Tage später hätten sich Blasen auf seinem Körper ausgebreitet, so dass er sich in die Notaufnahme eines Spitals in Catania, einer Stadt an der Ostküste Siziliens, begeben habe.