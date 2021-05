Fahrt durch mehrere Dörfer - Mann (37) flüchtet zwei Mal vor Polizei

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen wollte am Mittwoch kurz nach 3 Uhr in Wald-Schönengrund einen Mann kontrollieren, der bei laufendem Motor in einem stehenden Auto sass. «Nachdem die Polizisten sich zu erkennen gegeben hatten, fuhr die zunächst unbekannte männliche Person unvermittelt los», so die Kapo St. Gallen in einer Medienmitteilung. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf. Umgangssprachlich würde man von einer Verfolgung sprechen. Die Polizisten verloren das Auto jedoch aus den Augen.