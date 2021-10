Frankreich – Mann (37) soll seinen Grossvater enthauptet haben – gefährlicher Täter auf der Flucht

Die französische Polizei will diesen Mann so rasch wie möglich finden: Er soll am 20. Oktober 2021 seinen Grossvater enthauptet und ausgeweidet haben. Der Täter leidet an einer psychischen Störung und gilt als gefährlich.

Am Mittwoch wurde die Leiche eines Mannes in einer Wohnung in Bollène in Südfrankreich gefunden.

Ein Mann wurde am Mittwoch enthauptet und ausgeweidet in seinem Haus in der französischen Stadt Bollène in der Gemeinde Vaucluse aufgefunden. Die Polizei schliesst zurzeit einen Terrorakt aus: Beim Täter handelt es sich angeblich um den 37-jährigen Enkel des Opfers. Dieser soll nach der Tat in einen nahegelegenen Wald geflüchtet sein.