Gstaad BE: Mann (37) sprüht Taxifahrer bei Streit Pfefferspray in die Augen 

Im Dezember 2021 kollidierte der Mann ausserdem mit einem Metallpfosten, als er in die Promenade in Gstaad einbog.

Der Beschuldigte sprühte einem Taxifahrer Pfefferspray in die Augen.

Im Februar 2021 geriet der Beschuldigte in Gstaad in eine Auseinandersetzung mit einem Taxifahrer und sprühte diesem Pfefferspray ins Gesicht, sodass er «die Augen nicht mehr öffnen konnte und über ein wenig Atemnot klagte», wie es im Strafbefehl heisst. Der Taxifahrer musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Mit Metallpfosten kollidiert

Im darauffolgenden Dezember fuhr der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit auf der vereisten Strasse. Beim Einbiegen in die Promenade in Gstaad rutschte er mit seinem Auto geradeaus und kollidierte mit einem Metallpfosten, welcher in der Folge demoliert wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Beschuldigte von der Unfallstelle und verhinderte dadurch die Durchführung einer Atem- und Blutprobe, wie es weiter heisst.