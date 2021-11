Nürensdorf ZH – Mann (38) bewaffnet sich mit Messer und verschanzt sich auf Dach

Am Donnerstagabend, kurz vor 17 Uhr meldete ein 61-jähriger Mann der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich, dass er in seiner Wohnung eine Auseinandersetzung mit seinem Sohn habe und er von ihm mit einem Messer bedroht worden sei. Der Mann konnte sich vor dem Haus in Sicherheit bringen, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.