Mann findet Millionen-Scheck – und erhält sechs Packungen Haribo

Der 38-Jährige machte kürzlich an einer Bahn-Haltestelle im deutschen Niederrad (Frankfurt am Main) eine unglaubliche Entdeckung: Er fand einen Scheck in Millionenhöhe. Ausgestellt worden war er von der deutschen Supermarkt-Kette Rewe für den Gummibärli-Hersteller Haribo. «Darauf stand eine so grosse Summe, dass ich sie nicht mal aussprechen konnte», sagte der Finder zur «Bild»-Zeitung. Der Betrag belief sich auf 4’631’538.80 Euro.