Prozess: Mann (38) prügelte mit Regenschirm auf Freundin ein

1 / 4 Ein 38-jähriger Mann steht am Donnerstag in St. Gallen vor Gericht. 20min/leo

Darum gehts Ein 38-Jähriger muss sich am Donnerstag vor Gericht verantworten.

Er hatte 2021 seine damalige Freundin mehrfach mit massiver Gewalt geschlagen, getreten und mit Gegenständen angegriffen.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe sowie einen Landesverweis von zehn Jahren.

Ein 38-Jähriger muss sich am Donnerstag wegen verschiedener Delikte, unter anderem mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung, vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten. Der Algerier befand sich im April 2021 mit seiner Freundin und zwei Kindern in seiner Wohnung im Kanton St. Gallen, als es zu einem Streit zwischen den beiden kam, wie es in der Anklageschrift heisst.

Grund für den Streit war, dass die Freundin des Beschuldigten eine Wohnung für sich und ihren Sohn suchen wollte. Dies passte dem 38-Jährigen nicht, da er unbedingt mit seiner Freundin zusammenziehen wollte, was diese jedoch ablehnte.

Kinder mussten alles ansehen

Plötzlich kam der 38-Jährige auf die Frau zu, stiess sie gegen eine Wand und schlug ihr mit den Fäusten gegen den Kopf. Anschliessend nahm er laut Anklageschrift einen Regenschirm und begann, damit auf seine Freundin einzuprügeln. Während der ganzen Zeit befanden sich die beiden Kinder ebenfalls im Zimmer und mussten alles mitansehen. Die Tochter des Beschuldigten versuchte, ihn zum Aufhören zu bringen.

«Daraufhin zog er die Frau an den Haaren in die Küche und brachte die Kinder ins Wohnzimmer», so die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. In der Küche befahl er der Frau, sich auf einen Stuhl zu setzen, bevor eine dreistündige Tortur begann. Der Algerier trat ihr während drei Stunden im Fünfminutentakt fest gegen die Beine, er trug zu diesem Zeitpunkt Arbeitsschuhe mit Stahlkappen. Weiter schlug er ihr – ebenfalls im Fünfminutentakt – mehrmals ins Gesicht und gegen den Kopf.

Vom Balkon gesprungen, um zu flüchten

Später stach er mit einem Messer auf die Frau ein und drohte, ihr mit einer Zange die Finger abzuschneiden. Anschliessend befahl er seiner Freundin, zu duschen, um das Blut wegzuwaschen. Die Frau tat wie geheissen und begann danach, das Abendessen zu kochen. Auch während des Kochens beschimpfte der 38-Jährige die Frau weiter und drohte ihr mit dem Tod.

Im Anschluss schloss sich die Frau mit ihrem Sohn zusammen in Todesangst im Wohnzimmer ein, doch der Algerier trat die Türe ein, worauf die Frau auf den Balkon flüchtete. Der Beschuldigte verfolgte sie, um sie einzufangen, und die Frau sprang in Not aus rund 3,5 Metern Höhe vom Balkon in den Garten, um zu entkommen.

Freiheitsstrafe und Landesverweis gefordert

Die Staatsanwaltschaft beantragt, den Mann wegen mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung, Gefährdung des Lebens, mehrfachen Drohung, Nötigung, einfacher Körperverletzung, mehrfacher versuchter einfacher Körperverletzung und mehrfacher Tätlichkeiten schuldig zu sprechen. Da er zusätzlich während rund zwei Jahren mehrfach Cannabis konsumierte, sei er zudem wegen mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig zu sprechen.

Der Mann sei zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, davon ein Jahr unbedingt und zwei Jahre bedingt, zu einer Teilnahme an einem Lernprogramm wegen häuslicher Gewalt und zu einer Busse von 3000 Franken zu verurteilen. Des Weiteren fordert die Staatsanwältin einen zehnjährigen Landesverweis des Algeriers.

Es gilt die Unschuldsvermutung.